Роскачество рассказало, как правильно разделять мусор

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 15 марта, празднуется Всемирный день прав потребителя. В этом году он пройдет под экоэгидой. Специалисты Роскачества рассказали, как правильно разделять мусор и сортировать его.

С 1 января 2019 года в России началась реформа по обращению с бытовыми отходами. В большинстве случаев предполагается, что мусор жители сбрасывают в два контейнера: для смешанного мусора и вторичного сырья. Ко вторсырью относятся пластик, стекло, металл, бумага и картон. В крупных городах запущены тестовые проекты более тщательной сортировки мусора, которые предполагают разделение вторсырья по типу материала.

Эксперты Роскачества напоминают, что не каждая разновидность пластика подходит для вторичной переработки. Например, нельзя переработать емкости с маркировкой 7 OTHER, а именно тюбики от зубной пасты, бутылки для кулера, пакеты для замороженных продуктов, детские бутылочки из поликарбоната. Кроме того, нельзя опустить в специальный контейнер упаковки с маркировкой 3 PVC (ПВХ): прозрачную упаковку для пищевых продуктов, упаковки из-под лекарств, оконные рамы и игрушки.

Для вторсырья также непригодны бутылки из матового или цветного пластика, емкости из-под растительного и машинного масла. Салфетки, бумажные полотенца, чеки, виниловые обои, бумажные стаканчики, предметы из фаянса, хрусталя и керамики нужно выбрасывать в серый контейнер «Смешанные отходы». Батарейки, ртутные градусники или лампочки нельзя выкидывать в контейнеры для бытовых отходов. Их сдают в специальные пункты утилизации.

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