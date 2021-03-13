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Роскачество выяснило, почему россияне выбирают вино по количеству сахара в напитке
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Роскачество выяснило, почему россияне выбирают вино по количеству сахара в напитке

Анастасия Волоснова

Общество

Россияне выбирают вино по количеству сахара в алкогольном напитке, выяснили эксперты Роскачества в своем исследовании.

Специалисты объяснили, как формируются предпочтения людей, которые любят сухие, полусухие или полусладкие вина.

— В первую очередь выбирают между сухим, полусухим и полусладким 32 процента покупателей, еще 21 процент потребителей ставят критерий сахара на второе место при выборе. Для сравнения: цвет вина имеет первостепенное значение лишь для 9 процентов опрошенных респондентов, 16 процентов называют этот параметр вторым по своему значению, — отметила директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

В Роскачестве уточнили, что все больше россиян начинают выбирать сухие вина и брюты вместо полусладких вин. По словам экспертов, виноград во время созревания исследуют на количество кислот и сахара в ягодах. А термин «сухое» говорит о том, что во время изготовления вина сахар в ягодах полностью, «насухо», переработали дрожжами в алкоголь. Таким образом, во время приготовления сладкий вкус алкоголя и его ценность не теряется.

Сладость вина влияет также на его качество. Уточняется, что производители вина поддерживают уровень диоксида серы в алкогольных напитках, чтобы не допустить процесса брожения. Эксперты утверждают, что в сухих винах данного микроэлемента будет меньше.

Кроме того, сухие вина менее калорийные, чем полусухие или полусладкие. Специалисты напомнили, что сахар в алкогольных напитках может нанести двойной удар по здоровью человека.

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