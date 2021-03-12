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IТ-специалисты и менеджеры по продажам названы востребованными в Петербурге
Фото: pixabay.com/Lukas

IТ-специалисты и менеджеры по продажам названы востребованными в Петербурге

Елена Фролова

Рынок труда

Рынок труда Санкт-Петербурга начал испытывать наибольшую потребность в рабочих и менеджерах по продажам, а также IТ-специалистах. Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы Head Hunter, сфера продаж лидирует по числу открытых вакансий.

Согласно подсчетам экспертов, чаще всего работодатели в Северной столице ищут менеджеров по продажам и работе с клиентами, консультантов и специалистов в интернет-магазины. На втором месте по популярности находятся IТ-специалисты. Например, на собеседования приглашают соискателей на вакансии JavaScript-разработчиков, программистов C/C++, аналитиков данных, системных администраторов и ведущих в социальную сеть Clubhouse.

В тройку по числу открытых вакансий также вошла сфера производства. Уточняется, что в Санкт-Петербурге предлагают работу инженерам-проектировщикам, конструкторам и технологам.

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