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«Бабушка на час»: москвичей пригласили на обучение в школе подготовки нянь
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Бабушка на час»: москвичей пригласили на обучение в школе подготовки нянь

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

Москвичам предложили пройти обучение в школе подготовки нянь «Бабушка и дедушка на час — 2021». Об этом рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Специалисты объяснят москвичам, как правильно работать с детьми. На занятиях участники проекта узнают о современных образовательных техниках.

— Особенно эта тема актуальна для молодых мам и людей старше 50 лет. Так, мы решаем сразу две задачи: с одной стороны, помогаем освоить новую специальность и найти источники дохода, с другой — обеспечиваем семьи подготовленными и проверенными нянями, чтобы родители и сами могли работать, — отметила Ирина Швец.

Она добавила, что проект реализуется совместно с сервисом «Бабушка на час» по гранту «Москва — добрый город». Кроме того, образовательную программу поддерживает департамент труда и социальной защиты населения города.

Во время обучения москвичей ожидают теоретические и практические задания. Участники будут стажироваться в детской комнате центра «Моя карьера» и в столичных семьях. В конце обучения участники смогут сдать экзамены и получить специальные сертификаты, которые помогут в будущем трудоустроиться.

— Мы видим, что профессия няни становится все более востребованной, а требования к работникам — серьезнее. Поэтому мы решили расширить программу и добавить наиболее актуальные курсы. Студенты третьего потока узнают основы игропрактики и сказкотерапии, — уточнила автор образовательной программы и руководитель партнерского сервиса «Бабушка на час» Наталия Линькова.

Она добавила, что участникам проекта также помогут освоить профессию «автоняни». Эксперты расскажут, как безопасно сопровождать детей в школу, на прогулку и дополнительные занятия. Новый блок смогут изучить москвичи, имеющие водительские права, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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