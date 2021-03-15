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Прием заявок на участие во втором сезоне мастерской семейного творчества стартовал в столице
Фото: freepik.com

Прием заявок на участие во втором сезоне мастерской семейного творчества стартовал в столице

Иван Юминов

Город

Открыт прием заявок на второй сезон онлайн-конкурса «Городская мастерская семейного творчества — 2021». Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил председатель координационного совета «Столичного цеха деятелей культуры» Евгений Герасимов.

Работы будут принимать с 15 марта по 6 июня включительно. Родители и несовершеннолетние дети должны подготовить совместный творческий проект. Среди номинаций рисунок, поделка, танец, продукт, также добавилась и новая — кулинарное искусство. Проекты можно будет прислать в несколько категорий, главное, чтобы они были разными.

Для участия необходимо выбрать лидера команды, составить паспорт проекта и подготовить презентацию из пяти слайдов. Заявку можно подать на сайте проекта.

Оценивать работы будет жюри, в которое вошли художник Никас Сафронов, директор театра «Ленком» Марк Варшавер, а также народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Результаты появятся на сайте конкурса 8 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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