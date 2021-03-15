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Ежегодный конкурс проектов «Бюджет для граждан» стартовал в Москве
Фото: freepik.com

Ежегодный конкурс проектов «Бюджет для граждан» стартовал в Москве

Иван Юминов

Город

Городской конкурс проектов «Бюджет для граждан» стартовал в столице. Об этом сообщили в понедельник, 15 марта, в пресс-службе столичного департамента финансов.

Желающие могут рассказать о способах представления информации о бюджете города и поделиться опытом грамотного ведения личного и семейного бюджета. Главные критерии — достоверность и правильность информации. Формат неограничен — это может быть блог, сайт, короткометражный фильм или другое. Участие смогут принять все — от школьников до директоров компаний.

В число новых номинаций вошли «Бюджет и чрезвычайные ситуации», «Викторины об истории российских финансов», также остались популярные в прошлые годы «Бюджет в социальных сетях», «Лучший видеоролик о бюджете» и «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан».

— Осваивать азы финансовой и бюджетной грамотности можно начать в любом возрасте. Эти знания станут лучшими инвестициями в будущее. Конкурс «Бюджет для граждан» дает хорошую возможность разобраться в существующих инструментах по сохранению и приумножению средств, рассказать о грамотном планировании личного и семейного бюджета и поделиться опытом в проведении образовательных мероприятий по бюджетной тематике, — рассказала руководитель Департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

В состав конкурсной комиссии вошли представители департамента, ведущих вузов города, а также общественные деятели. Победители получат памятные подарки и грамоты, их работы отправят на всероссийский этап конкурса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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