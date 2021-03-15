Звезды расскажут о своих любимых местах в столице на платформе #Москвастобой

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На онлайн-платформе #Москвастобой и в цифровом туристическом сервисе Russpass появились видео, где знаменитости рассказывают о столичных улицах, по которым они любят гулять. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего в рамках проекта «Звездные прогулки» появятся 18 выпусков, участие в которых примут Николай Басков, Николай Дроздов, Леонид Ярмольник, Вячеслав Фетисов и многие другие. Новые ролики будут появляться каждую неделю, уже доступны шесть из них.

Басков рассказал о месте, где расположился парк «Зарядье», и первом ресторане быстрого питания на Тверской улице. Ярмольник вспомнил о знаменитостях, которые собирались в его квартире на Трубной улице, а также о дружбе с актером Александром Абдуловым. Бывший хоккеист Вячеслав Фетисов показал двор на Коровинском шоссе, где он играл в хоккей в детстве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Платформа #Москвастобой была создана в марте 2020 года как проект столичного Комитета по туризму. На ней доступны литературные чтения, онлайн-экскурсии, театральные постановки, а также модные показы.

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