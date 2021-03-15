Названы профессии, представители которых больше всего довольны своей работой

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Одной из сфер с наибольшей удовлетворенностью работой стали информационные технологии. Об этом стало известно из исследования сервиса «Работа.ру» в понедельник, 15 марта.

Помимо сферы IT, более половины опрошенных работников ресторанов и кафе также выразили удовлетворение своей профессией. На третьем месте оказалась область медицины, работой в которой довольна половина опрошенных. Данные основываются на опросе 5,5 тысячи россиян.

Верхние позиции рейтинга также заняли сферы строительства, инвестиций и образования.

Меньше всего удовлетворены работники в области транспорта и торговли — 41 и 39 процентов опрошенных, соответственно. Большинство людей не устраивает размер зарплаты, треть опрошенных жалуется на условия труда, график и местоположение работы, которые вызывают недовольство у каждого пятого участника опроса, сообщает РИА Новости.

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