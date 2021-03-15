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Пострадавшие от COVID-19 отрасли экономики Москвы начали восстанавливаться
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Пострадавшие от COVID-19 отрасли экономики Москвы начали восстанавливаться

Иван Юминов

Город

Наиболее сильно пострадавшие от ограничительных мер из-за пандемии коронавируса отрасли экономики столицы начали восстановление. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первая неделя марта 2021 года отметилась ростом среднесуточного оборота таких отраслей, как гостиничный бизнес, спорт, общепит, а также туризм на 24,3 процента по сравнению с предыдущей неделей и на 2,3 процента в сравнении с аналогичным периодом в 2020 году. В денежном эквиваленте оборот составил 12,2 миллиарда рублей.

— Росту темпов восстановления, помимо ослабления ограничений, способствовали антикризисные меры поддержки экономики, направленные в первую очередь на пострадавшие отрасли, а также увеличение платежеспособного спроса населения, который во многом определяется ситуацией на рынке труда и динамикой зарплат, — сообщил заммэра.

Выручка столичных гостиниц за первую неделю марта увеличилась на 19,1 процента, а транспортных организаций — на 14,4 процента. Сферы культуры, организации досуга и спорта в полной мере пока восстановиться пока не сумели, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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