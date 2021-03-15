Новые велополосы протяженностью до 100 километров организуют в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве организуют новые временные велополосы протяженностью до 100 километров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на Едином транспортном портале.

По его словам, новые велополосы создадут в районах Академический, Марьино, Отрадное и Строгино. Кроме того, в Москве начнут развивать проект «Зеленое кольцо».

— Мы проложим велополосы на улицах так, чтобы сделать велосеть связной: пользоваться ей будет безопасно и удобно. И начнем реализацию первого этапа проекта «Зеленое кольцо». Велоинфраструктура появится на участке от МЦД Щукинская до Тимирязевского парка и МЦК Коптево, — уточнил Максим Ликсутов.

Всего протяженность велоинфраструктуры в столице составляет более 900 километров. В настоящее время в Москве организовано более двух тысяч парковок для велосипедов, что составляет около десяти тысяч парковочных мест.

Читайте также: Новый многофункциональный комплекс появится на Каширском шоссе