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Новый многофункциональный комплекс появится на Каширском шоссе
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Новый многофункциональный комплекс появится на Каширском шоссе

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Каширское шоссе, 63к4с1 Карта всех событий

На Каширском шоссе появится новый многофункциональный комплекс, площадь которого составит около 21 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Комплекс возведут по адресу Каширское шоссе, владение 63/13. Решение о строительстве согласовали в Градостроительно-земельной комиссии столицы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Для работ будет отведен земельный участок площадь 0,97 гектара. По словам секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, площадь комплекса составит 21 тысячу квадратных метров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Каширское шоссестоличная архитектурастроительство
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