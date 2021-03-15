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Требования смарт-стандарта учли при строительстве 25 домов по программе реновации в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Требования смарт-стандарта учли при строительстве 25 домов по программе реновации в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Кубинка, 18к2 Карта всех событий

В Москве возвели 25 домов по требованиям смарт-стандарта с начала реализации программы реновации. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, один из подобных домов расположен по адресу улица Кубинка, дом 18/2. До 2024 года в столице планируют построить еще 34 здания с применением смарт-стандарта. В будущем все новостройки планирую возводить с использованием данной технологии.

— Смарт-стандарт подразумевает наличие в каждом доме объектовой системы оповещения, систему охраны входов, систему видеонаблюдения, систему контроля и управления доступом, пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Также в доме устанавливают «умные» счетчики, которые автоматически снимают показания и передают их в информационные системы для расчетов, — отметил Сергей Левкин.

Он добавил, что в квартирах также устанавливают специальные терморегулирующие клапаны. Благодаря им жители смогут регулировать температуру воздуха в комнатах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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реновацияСергей Левкинстроительство
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