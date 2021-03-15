Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Срочно возьми себя в руки!»: Малиновская призналась, что сильно поправилась
Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

«Срочно возьми себя в руки!»: Малиновская призналась, что сильно поправилась

Елизавета Борисова

Звезды

Российская телеведущая Мария Малиновская решилась на преобразования. Девушка готовит себя к очередной пластической операции и планирует похудеть на десять килограммов. По мнению звезды, после таких преобразований она будет выглядеть моложе, чем в 35 лет. На данный момент ее вес составляет 66–67 килограммов.

Девушка заявила, что благодарна тем, кто критикует ее в соцсетях за внешний вид. Звезда решила, что ей нужно взять себя в руки и похудеть. Она пояснила, что пока ее вес на десять килограммов больше привычного. Телеведущую часто критикуют в Сети, особенно ее последние фотографии, на которых видно, что девушка набрала вес.

— Действительно, выгляжу ужасно. Маня, ты расслабилась. Срочно возьми себя в руки, — рассказала Мария Малиновская.

Кроме того, Малиновская решилась на очередную операцию по уменьшению груди. При этом, несмотря на то, что телеведущая уже не раз ложилась на операционный стол, она все так же испытывает волнение, как в предыдущие разы, сообщил Пятый канал.

Читайте также: «Борюсь с трусостью»: актер Макар Запорожский о своем характере

пластические операциидиеты и похудениеМаша Малиновская
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте