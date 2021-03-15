«Срочно возьми себя в руки!»: Малиновская призналась, что сильно поправилась

Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

Российская телеведущая Мария Малиновская решилась на преобразования. Девушка готовит себя к очередной пластической операции и планирует похудеть на десять килограммов. По мнению звезды, после таких преобразований она будет выглядеть моложе, чем в 35 лет. На данный момент ее вес составляет 66–67 килограммов.

Девушка заявила, что благодарна тем, кто критикует ее в соцсетях за внешний вид. Звезда решила, что ей нужно взять себя в руки и похудеть. Она пояснила, что пока ее вес на десять килограммов больше привычного. Телеведущую часто критикуют в Сети, особенно ее последние фотографии, на которых видно, что девушка набрала вес.

— Действительно, выгляжу ужасно. Маня, ты расслабилась. Срочно возьми себя в руки, — рассказала Мария Малиновская.

Кроме того, Малиновская решилась на очередную операцию по уменьшению груди. При этом, несмотря на то, что телеведущая уже не раз ложилась на операционный стол, она все так же испытывает волнение, как в предыдущие разы, сообщил Пятый канал.

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