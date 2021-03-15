Еще четыре тысячи электросамокатов пополнят парк проката в Москве

Фото:Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Москве появится четыре тысячи новых электросамокатов для проката. Об рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на Едином транспортном портале.

По его словам, в столице установят еще 67 прокатных станций. Их расположат в разных районах города, уточнил Максим Ликсутов.

— Мы уже начали готовиться к запуску велопроката. Если повезет с погодой, откроем его как можно раньше. В этом сезоне будет на тысячу велосипедов больше, в том числе появится 500 электровелосипедов. Мы установим 67 новых прокатных станций в разных районах города, — отметил Максим Ликсутов.

В настоящее время взять в прокат велосипед можно в 89 районах столицы, а самокат — в 50 районах. Всего москвичам предлагаются 6,5 тысячи велосипедов на 662 пунктах проката.

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