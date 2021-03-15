ЗАГСы назвали период, когда в Москве снижается число церемоний бракосочетания

Число церемоний бракосочетания в период Великого поста в Москве снижается. Об этом рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Уточняется, что снижение является тенденцией. За месяц до поста число браков увеличивается на 10-20 процентов, а после поста — на 35-45 процентов.

В 2021 году Великий пост будет длиться с 15 марта по 1 мая. По православным традициям во время поста нельзя проводить шумные празднования, что накладывает ограничения на бракосочетания. Однако поставить роспись в отделении ЗАГС во время поста можно.

— В связи с тем, что во время поста не стоит проводить шумные гуляния и праздники, многие пары заключают брак в неторжественной обстановке, а после окончания поста уже празднуют свадьбу вместе с близкими и друзьями. Также некоторые пары, подававшие заявления на регистрацию брака в Великий пост, переносят дату бракосочетания на более позднюю по просьбе близких и родственников, которые придерживаются православных традиций, — пояснили в пресс-службе.

В первую неделю после Пасхи число браков возрастает. Особой популярностью у москвичей пользуется православный праздник Красная горка, которая в 2021 году выпадает на 9 мая.

Больше всего браков москвичи регистрируют в День города в начале сентября, сообщает РИА Новости.

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