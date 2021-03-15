«Термоядерная неделя»: астролог объяснила, как привлечь удачу до 21 марта

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Наступившая неделя, особенно дни с 18 по 21 марта, станет практически «термоядерной». Как рассказала астролог Яна Ваганова, у всех людей, у которых в картах рождения хотя бы одна планета находится в созвездии Тельца, ожидается эмоциональный шторм. Им будет хотеться всего сразу и побольше. Об этом сообщило ФАН.

При этом понедельник, 15 марта, обещает быть легким. Этот день располагает к веселью, остроумию, проявлению различных талантов и общению с друзьями. В это время можно обратить внимание на свой гардероб, надевать только красивую одежду. Можно побаловать себя или любимых походом в театр. Удачными будут денежные вложения.

А вот 16 марта в центре внимания окажутся верность и дружба, в том числе и с братьями нашими меньшими. Желательно в этот день отказаться от употребления мяса. Быстро будут идти дела, начатые в этот день. Удачу принесет благотворительность в пользу приютов для животных.

Тем временем 17 марта будет неблагоприятным днем. В предстоящую среду жажда приключений может настолько возрасти, что человек легко и быстро найдет их на свою пятую точку. Поэтому лучше всего посвятить этот день духовным практикам или, к примеру, заняться спортом. Однако не стоит бояться трудностей. Удача благоприятствует тем, кто проявит творческий подход в решении повседневных задач.

Позитивным для предпринимательской активности, начала лечебных процедур и торговли станет четверг, 18 марта. Важно в этот день принимать все так, как оно идет. Дело в том, что внезапность можно считать девизом этой даты. При этом астролог отметила, что благоприятными станут выполнение текущей работы, приготовление пищи, уборка дома и своего сознания. Удачу принесет именно готовка вкусной и полезной еды.

Завершится рабочая неделя 19 марта. Эта пятница станет стремительной, предприимчивой и при этом результативной. Сыграть злую шутку может склонность к беспорядочному питанию. Тем не менее энергия дня будет благоприятствовать результативным делам и продвижениям. Это хорошее время для стрижек, обновок и маникюра. Удачу принесут творческие занятия.

Первый выходной недели 20 марта станет хорошей порой для познания и творчества. Астролог также отметила, что полученная в этот день информация в дальнейшем может принести пользу. Желательно доводить до конца все, за что человек возьмется в эту субботу. Это привлечет удачу. Она также будет улыбаться тем, кто решит совершить прогулку на свежем воздухе.

Воскресенье, 21 марта, станет отличным днем для обучения и творчества. Время до полудня лучше посвятить исследовательской деятельности. А после свое внимание можно уделить голоданию или умеренным физическим нагрузкам. Если человек почувствует нарастание эмоционального напряжения, то в этом случае Яна Ваганова советует найти повод отвлечься, иначе можно наломать дров. Удачу принесет уютная обстановка в доме.

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