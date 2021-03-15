Константин Ивлев признался, что обвенчался с молодой женой

Фото: instagram/lera_kudenkova

Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев обвенчался со своей молодой женой Валерией Куденковой на следующий день после свадьбы. Мероприятие происходило в феврале на родине супруги – в Томани, однако сначала пара предпочла оставить это событие в тайне.

— В первый день мы обвенчались — на церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям, — признался шеф-повар Ивлев.

В настоящее время пара находится на Мальдивах и делится совместными фотографиями в социальных сетях. Константин Ивлев с женой ждут первого совместного ребенка.

Напомним, что для ресторатора это уже второй брак. От первой жены у него есть двое детей – дочь Мария и сын Матвей. Дети смогли принять новую спутницу отца и прекрасно ладят, сообщает Starhit.

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