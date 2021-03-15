Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Внук Андрея Миронова решил жениться
Фото: РИА Новости

Внук Андрея Миронова решил жениться

Елизавета Борисова

Звезды

Внук знаменитого актера Андрея Миронова сыграет свадьбу. Спутницей Андрея Миронова-Удалова стала правая рука известного театрального художника Павла Каплевича Ксения.

Познакомилась пара во время учебы в МГГУ Им. М. А. Шолохова примерно десять лет назад. Через какое-то время молодые люди перепоступили и освоили новые для себя специальности. Внук звезды «Бриллиантовой руки», отучившись в Щукинском театральном училище, работает в Театре имени Вахтангова.

Андрей и Ксения живут вместе около шести лет. Из-за смерти бабушки Андрея Екатерины Градовой молодым пришлось перенести свадьбу, что не понравилось матери девушки, сообщает ФАН.

Читайте также: «Он меня тоже бросил»: Повереннова рассказала о романах с Николаевым и Руденко

любовьактеры театрасвадьба звезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте