Внук Андрея Миронова решил жениться

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Внук знаменитого актера Андрея Миронова сыграет свадьбу. Спутницей Андрея Миронова-Удалова стала правая рука известного театрального художника Павла Каплевича Ксения.

Познакомилась пара во время учебы в МГГУ Им. М. А. Шолохова примерно десять лет назад. Через какое-то время молодые люди перепоступили и освоили новые для себя специальности. Внук звезды «Бриллиантовой руки», отучившись в Щукинском театральном училище, работает в Театре имени Вахтангова.

Андрей и Ксения живут вместе около шести лет. Из-за смерти бабушки Андрея Екатерины Градовой молодым пришлось перенести свадьбу, что не понравилось матери девушки, сообщает ФАН.

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