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«Он меня тоже бросил»: Повереннова рассказала о романах с Николаевым и Руденко
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Он меня тоже бросил»: Повереннова рассказала о романах с Николаевым и Руденко

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Дарья Повереннова рассказала подробности романов с двумя известными артистами. Сначала у нее были отношения с Валерием Николаевым, с которым они вместе снимались в сериале «День рождения Буржуя», а через два года после их расставания она встретила Анатолия Руденко. Повереннова поделилась своими переживаниями и призналась, что оба мужчины в результате ее бросили ради других женщин.

— Я влюбилась в Валеру, он тогда уже был в разводе. Любила я его просто отчаянно, до трясучки, придумала себе, что мы будем вместе всю жизнь. Он мне намекал, что так вряд ли будет, но я не хотела этого понимать тогда. Я почти сразу ушла из семьи, откровенно рассказала обо всем своему мужу. Сделала ему очень больно, но по-другому не могла, — рассказала актриса.

По словам Поверенновой, с Николаевым они были вместе около двух лет. Он так и не сделал ей предложение руки и сердца, хотя она этого очень хотела. А однажды актер признался ей, что полюбил другую женщину, и предложил расстаться. Актриса очень тяжело переживала этот разрыв. Несколько лет она страдала и надеялась, что артист вернется к ней. Только через два года Повереннова поняла, что нужно жить дальше и выбросить из головы все иллюзии.

Вскоре артистка встретила на съемках молодого актера Анатолия Руденко. Между ними быстро начался роман, но Повереннова не верила, что их отношения могут перейти во что-то серьезное, так как артист был моложе ее на десять лет. Но Руденко всячески доказывал актрисе основательность своих намерений. Однако в результате после двух лет романа актер полюбил другую и ушел от Поверенновой. Актриса снова осталась одна.

— Он меня тоже бросил. Но я уже запретила себе так сильно переживать, как это было с Николаевым. Пострадала две недели, поплакала и все. Оказалось, что Руденко мне просто морочил голову, своей женой он меня не видел, так как предложения я от него так и не услышала, — призналась Повереннова в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Актриса рассказывает о своих прошлых неудачных романах с улыбкой, так как она наконец-то счастлива. Знаменитость 15 февраля вышла замуж, ее супругом стал бизнесмен Андрей Шаронов. Они встречались почти восемь лет, а потом приняли решение расписаться.

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