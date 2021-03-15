«Сразу все поняла»: Повереннова рассказала, как познакомилась с мужем-миллионером

Дарья Повереннова недавно вышла замуж во второй раз / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Дарья Повереннова 15 февраля поделилась радостной новостью со своими поклонниками. На своей странице в социальной сети Instagram она сообщила, что вышла замуж. 48-летняя артистка на свадебном фото с избранником выглядела очень счастливой. Ее супругом стал 57-летний предприниматель-миллионер Андрей Шаронов. Он президент Московской школы управления «Сколково».

Знаменитость рассказала, как она познакомилась с будущим мужем и как они решились на такой серьезный шаг.

—Сначала мне друзья сказали, что со мной хочет познакомиться один человек. Я зашла в интернет, чтобы посмотреть его фотографии. Как только я увидела снимок Андрея, то сразу все поняла — он тот, кто мне нужен. Поверьте мне, я это говорю не для красного словца, — заявила актриса в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Повереннова добавила, что они с возлюбленным встречались 7,5 лет. Оба хотели точно понять, что хотят быть рядом друг с другом до конца жизни.

Актриса до этого была много лет в разводе. Ее первым мужем был режиссер Александр Жигалкин, они поженились в студенческие годы и почти сразу же стали родителями. У супругов в 1992 году появилась на свет дочь Полина. Но через 10 лет брака Повереннова ушла из семьи, так как влюбилась в актера Валерия Николаева. Однако их роман был недолгим. У артистки были потом еще отношения, но все они заканчивались расставанием.

Андрей Шаронов тоже был женат, он стал вдовцом в 2012 году. У бизнесмена есть двое взрослых детей — дочь Даша и сын Никита.

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