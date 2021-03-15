Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Автостоянку и новые офисные комплексы построили в ТиНАО в феврале
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Автостоянку и новые офисные комплексы построили в ТиНАО в феврале

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Московский Карта всех событий

В феврале в Новой Москве ввели в эксплуатацию автостоянку, офисные комплексы и другие объекты. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

В поселении Московский была открыта автостоянка на 300 машино-мест, а также административно-торговый комплекс. В Щербинке был построен офисно-складской комплекс, а в Сосенском поселении ввели в эксплуатацию складской терминал.

Несмотря на пандемию, в 2020 году в Новой Москве началось строительство фармацевтического завода в Изварине, завода модульного домостроения группы компаний «Монарх», а также МФК «Прокшино». Кроме того, в ТиНАО продолжается строительство бизнес-центра.

— Вводится достаточное количество офисных площадей, ведь в ТиНАО работает несколько сотен организаций, из них более 60 — крупные, средние и малые предприятия пищевой, фармацевтической, радиоэлектронной, машиностроительной и других отраслей. В результате за восемь с лишним лет здесь создано свыше 170 тысяч рабочих мест, — отметил Владимир Жидкин.

До 2035 года на территории округа планируют организовать один миллион новых рабочих мест. В 2021 году в ТиНАО откроют новые социальные объекты общей площадью 570 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в течение трех лет в Новой Москве построят нежилую недвижимость общей площадью три миллиона квадратных метров.

Читайте также: Экспериментальный завод модульного домостроения появится в Москве

Владимир ЖидкинстроительствоНовая Москва
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте