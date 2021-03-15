Автостоянку и новые офисные комплексы построили в ТиНАО в феврале

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Московский Карта всех событий

В феврале в Новой Москве ввели в эксплуатацию автостоянку, офисные комплексы и другие объекты. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

В поселении Московский была открыта автостоянка на 300 машино-мест, а также административно-торговый комплекс. В Щербинке был построен офисно-складской комплекс, а в Сосенском поселении ввели в эксплуатацию складской терминал.

Несмотря на пандемию, в 2020 году в Новой Москве началось строительство фармацевтического завода в Изварине, завода модульного домостроения группы компаний «Монарх», а также МФК «Прокшино». Кроме того, в ТиНАО продолжается строительство бизнес-центра.

— Вводится достаточное количество офисных площадей, ведь в ТиНАО работает несколько сотен организаций, из них более 60 — крупные, средние и малые предприятия пищевой, фармацевтической, радиоэлектронной, машиностроительной и других отраслей. В результате за восемь с лишним лет здесь создано свыше 170 тысяч рабочих мест, — отметил Владимир Жидкин.

До 2035 года на территории округа планируют организовать один миллион новых рабочих мест. В 2021 году в ТиНАО откроют новые социальные объекты общей площадью 570 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в течение трех лет в Новой Москве построят нежилую недвижимость общей площадью три миллиона квадратных метров.

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