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Гараж на 2362 машино-места и паркинги построят в Новой Москве
Фото: Игорь Генералов / «Вечерняя Москва»

Гараж на 2362 машино-места и паркинги построят в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Московский Карта всех событий

Гараж на 2362 машино-места и два новых паркинга построят в Новой Москве. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, гараж-стоянку откроют в поселении Московский. Паркинг на тысячу автомобилей организуют в Сосенском поселении, а подземный паркинг на 312 машин построят в Рассказовке.

— При формировании новых жилых кварталов и деловых центров в Новой Москве большое внимание уделяется вопросам наличия парковочных мест. Эта тема в ТиНАО очень актуальна, поэтому сегодня при согласовании новых проектов площадки для машин закладываются еще на стадии проектирования, — отметил Владимир Жидкин.

Общая площадь паркингов составит 76 тысяч квадратных метров. Они будут возводиться за счет инвесторов, уточнил Владимир Жидкин. Он добавил, что жилые комплексы строятся в Новой Москве с обустройством стоянок, прилегающих к новостройкам.

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