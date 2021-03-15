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«Это анекдот!»: Алла Духова рассказала о диете от Елены Малышевой
Фото: YouTube / FAMETIME TV

«Это анекдот!»: Алла Духова рассказала о диете от Елены Малышевой

Виктория Федотова

Звезды

Художественный руководитель балета «Тодес» Алла Духова заявила, что телеведущая Елена Малышева подарила ей на Новый год «коробку своей прекрасной диеты».

— Говорит, что надо настроиться и вот тогда начинать диету. Так вот я уже настраиваюсь три месяца. У меня в морозилке лежит вся ее диета, я никак не могу на нее «сесть». Это анекдот! Мне звонит от Леночки куратор, спрашивает, ну как я. Я не могу сесть в Новый год на диету. Потом приехали мои племянники, я начала готовить пироги. До сих пор пока близко ничего не произошло, каюсь! — заявила хореограф.

Духова добавила, что часто надевает черную одежду, потому что ей делают комплименты.

— Я когда в черном, получаю комплименты. Так было всю жизнь. В гардеробе есть и розовое, и голубое, но я надеваю черное, потому что меня это немного «скрадывает», — считает Духова.

Видео опубликовано на YouTube.

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Большой театртанецАлла Духова
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