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Около 3,5 тысячи обращений по реновации рассмотрели в Москве с начала года
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 3,5 тысячи обращений по реновации рассмотрели в Москве с начала года

Анастасия Волоснова

Город

Специалисты Единого контактного центра рассмотрели около 3,5 тысячи обращений граждан по поводу программы реновации в Москве с начала 2021 года. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, с начала текущего года в Стройкомплекс обратились 3480 раз.

— Как показывает статистика, наиболее часто задаваемые вопросы касались сроков переселения и приобретения дополнительных квадратных метров жилья. Следующими по популярности запросами стали работа Фонда реновации и подбор стартовых площадок, — отметил Сергей Левкин.

Единый контактный центр организовали в марте 2017 года для оперативного реагирования на вопросы москвичей по поводу реализации программы реновации в городе.

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реновацияСергей Левкинстроительство
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