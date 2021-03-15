Психолог рассказала, как повысить женское либидо

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Термин «либидо» в сексологии означает влечение. Как рассказала психолог и сексолог Инна Глуз-Широкова, самым частым запросом в терапии является желание женщин «хотеть телесной близости». Об этом сообщил ФАН.

— Чаще всего они приходят с запросом «хочу хотеть». Так почему же когда-то было влечение, а потом исчезло? Либидо никогда не умирает. Оно засыпает за ненадобностью. Первая и главная причина снижения либидо — стрессы. Неважно, в какой сфере проблемы, — объяснила эксперт.

По ее словам, если все мысли представительницы прекрасного пола направлены на решение какой-то жизненно важной задачи, то энергия перераспределяется в пользу выживания. В результате возникают семейные конфликты, накапливаются обиды, недопонимания и страдания. А это, как отметила психолог, приводит к телесной закрепощенности или блокировке.

Она пояснила, что данное качество формируется еще в детстве. Оно также тесно связано с психологическими аспектами. Сексолог рассказала, что для повышения либидо важно следовать нескольким правилам.

Во-первых, женщинам нужно снизить степень вовлеченности в решение глобальных проблем. Нужно научиться не принимать все близко к сердцу. Такие задачи успешней всего решаются при помощи советов психолога. Снижение уровня тревожности всегда идет на пользу. Лучше всего завести привычку на регулярной основе выполнять релаксирующие упражнения.

Во-вторых, нужно начать налаживать отношения с партнером. Если этого не сделать, то в интимной жизни вряд ли что-то изменится.

— Обида — это подавленный гнев. Нужно научиться обходиться со своей злостью и другими негативными чувствами. Любое подавление делает человека менее чувственным, живым, мягким, — объяснила Инна Глуз-Широкова.

Поэтому важно избавляться от накопленных неприятных чувств. Эту работу также рекомендовано проводить при участии психолога.

В-третьих, существует множество техник и возможностей в области работы с телом. От зажимов освободят практики, направленные на разблокировку тела. Динамические медитации могут наполнить энергией. Кроме того, по словам сексолога, важно обратить внимание на питание. Лучше всего увеличить содержание зелени и фруктов.

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