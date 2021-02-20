Воображение и боль: пять самых чувственных в постели мужчин по знаку зодиака

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Таролог Александра Харрис составила топ-5 самых чувственных в постели мужчин по знаку зодиака.

Стрелец

У таких мужчин очень авантюрное отношение к сексу. Они быстро загораются и их охватывает страсть. Как правило, они обладают той сексуальной привлекательностью, которая всегда притягивает женщин, поэтому у них нет проблем с поиском партнерш. Благодаря сексуальности и значительному опыту их можно назвать по-настоящему искусными любовниками. Этот искатель приключений заставит вас почувствовать себя единственной, когда вы делите одну кровать.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы не знают о моральных барьерах и табу. У их партнерш есть все шансы снова и снова переживать моменты максимального удовольствия. Во время секса Скорпионам может нравиться смешивать немного боли в своих сексуальных играх. Их женщины должны быть готовы к склонности этих мужчин к грубой игре. Но если вам это тоже понравится, вас ждут незабываемые впечатления. Мужчины-Скорпионы любят секс, но не доверяют всем подряд. Они будут близки с вами только тогда, когда будут уверены, что между вами существует глубокая эмоциональная связь.

Овен

У мужчин-Овнов очень живое воображение, рождающее множество фантазий. Будьте готовы к тому, что они сделают все возможное, чтобы вы помогли им воплотить эти фантазии в реальность. И им совсем не понравится, если вы попытаетесь взять на себя доминирующую роль. Именно они руководят шоу и могут раздражаться и по-настоящему злиться даже во время секса, если им не дают полный контроль. Они предпочитают энергичный секс длительным занятиям любовью.

Рак

Мужчины-Раки остаются сексуально активными даже в преклонном возрасте. Но для них самая важная часть любого интимного контакта — это эмоциональная связь. Они предпочитают ласковых и очаровательных партнерш, поэтому, если они думают, что вы несколько грубоваты, до секса может не дойти. Им очень нравится, когда близость начинается задолго до самого физического акта. Им нравится быть наставниками, учителями, поэтому вы можете подыгрывать, даже если думаете, что у вас больше опыта, чем у них. Мужчинам-Ракам порой очень больно видеть, что у их партнерши много сексуального опыта.

Рыбы

Рыбы — мужчины с невероятно богатым внутренним миром. И одно из самых значимых мест в их жизни занимает половое влечение. Их сексуальность невероятна. Нет, они не являются откровенно сексуальными, но в них все же это чувствуется. Все это делает их очень привлекательными для потенциальных партнерш. Они чрезвычайно разносторонни, когда дело касается секса, и балансируют между разными степенями: от платонического восхищения до полного разврата.

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