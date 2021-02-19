Названы пять самых чувственных в постели женщин по знаку зодиака

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Шаманка Кажетта Ахметжанова составила топ-5 самых чувственных в постели женщин по знаку зодиака.

Лев

Мало кто из мужчин способен устоять перед чарами женщины-Льва. Но эти женщины слишком хладнокровные и уравновешенные, чтобы бездумно поддаваться страсти с каждым встречным. Даже в порыве эмоций они остаются практичными и требовательными. В отношениях с женщиной-Львом многое зависит от ее партнера. Если им удастся дотянуться до струн этой требовательной львицы, она может свести с ума любого в постели. И имейте в виду, что, если она будет исключительно хороша и раскрепостится, она захочет услышать несколько комплиментов в свой адрес. В противном случае у вас может не быть второго шанса насладиться ее обществом.

Скорпион

И мужчины, и женщины этого знака обладают большим сексуальным потенциалом. Все маневры, которые обычно предшествуют самой близости, для них являются своего рода увлекательным хобби. Скорпионы нужны для процесса, а не для результата. Да, они определенно ненасытны и энергичны, но грубый быстрый секс — не то, чего они хотели бы. Им просто нравится наслаждаться каждым моментом близости. Если вам снится сексуально раскрепощенный, горячий, чувственный и неутомимый партнер, женщина-Скорпион — это ваша мечта. Они настолько любят секс, что он становится неотъемлемой частью их жизни.

Овен

Овны очень сексуально активны. И как бы жарко ни было, они никогда не забывают о себе, собственном удовлетворении и удовольствии. В их жизни гораздо больше физических отношений, чем эмоциональных. Когда дело доходит до секса, они редко бывают бескорыстными и в первую очередь позаботятся о собственных потребностях. В то же время женщины-Овны всегда стараются сделать свои отношения с партнером максимально близкими к идеальным, даже если для этого есть только одна ночь.

Рак

Этим женщинам удается сочетать эротизм с застенчивостью. Их поведение в постели часто зависит от их партнеров. Если партнер будет слишком грубым, они оба вряд ли запомнят свой секс как нечто выдающееся. Однако с внимательным и чувственным партнером они полностью раскрываются и готовы воплотить в реальность любую фантазию. Просто помните, что вам нужно набраться терпения. Женщины-Раки не так легко поддаются искушениям.

Телец

Для Тельцов секс — одно из средств самоутверждения. Если они не преуспевают в других сферах жизни, они будут использовать секс, чтобы компенсировать чувство незащищенности. Но это не отражается негативно на качестве секса с женщиной-Тельцом. Они не прочь воплотить в жизнь ваши фантазии. Собственно, они даже предложат свой сценарий и с радостью поэкспериментируют. Они подходят к сексу с открытым умом и сердцем, всегда ожидая, что время, проведенное вместе, будет совершенно фантастическим.

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