Названы пять знаков зодиака с самыми красивыми представительницами

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Некоторым женщинам всегда удается обратить на себя внимание мужчин. Эксперты выделили пять знаков зодиака, представительницы которых считаются настоящими красотками.

Топ рейтинга заняли Водолеи. Они объединили в себе красоту внешнюю и духовную. Некоторые привлекают мужчин чертами лица, другие — внутренней грацией. Даже лишний вес не мешает женщинам-Водолеям сводить с ума поклонников.

Известные представительницы знака — актрисы Светлана Ходченкова, Дженнифер Энистон, Элизабет Бэнкс и певица Вера Брежнева.

Также не только умны, но и красивы Весы. Девушки знают, что привлекают мужчин, чем умело пользуются. Иногда они даже манипулируют ухажерами, чтобы добиться желаемого. Некоторые представительницы знака любят делать пластические операции, чтобы быть еще краше.

Популярные Весы — актрисы Моника Белуччи, Наоми Уоттс, Кейт Уинслет.

Женщины-Девы славятся внутренней красотой. Мужчины всегда в восторге от богатого мира представительниц и даже не понимают, как им могло так повезти. Девы достаточно продуманны. Они успевают делать все — уделять внимание и второй половинке, и работе, и даже строить планы на будущее.

Знаменитые красотки-Девы — актрисы Софи Лорен, Грета Гарбо, Марина Александрова и модель Клаудия Шиффер.

Близнецы на четвертом месте рейтинга. Они хороши собой и переполнены оптимизмом, умея радоваться мелочам. Их отличает обворожительная улыбка, шарм и сексуальность. Многих мужчин привлекают именно эти качества. Они не сразу понимают, что за этим стоит многогранный характер.

Знаменитые красавицы-Близнецы — актрисы Анджелина Джоли, Мэрилин Монро, Николь Кидман и Натали Портман.

И замыкают топ красоток Тельцы. У представительниц знака имеется не только природная красота, но и умение достойно держать себя в обществе и привлекать внимание мужчин. Ухажеры не понимают, что рядом с ними не наивная девочка, а мудрая и опытная дама. Женщины-Тельцы стараются скрывать свой сильный характер за беззащитным образом, чтобы всегда рассчитывать на мужскую поддержку.

Знаменитые Тельцы — актрисы Пенелопа Крус и Ума Турман, а также модели Линда Евангелиста и Летиция Каста, сообщает Chronos.

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