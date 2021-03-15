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Жители Подмосковья смогут проверять качество школьного питания через приложение
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Жители Подмосковья смогут проверять качество школьного питания через приложение

Елена Фролова

Общество

Качество обедов в школах на территории Московской области теперь можно контролировать с помощью мобильного приложения. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Мингосуправление.

— С 15 марта школьные обеды в регионе будут контролировать с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», — отметил глава ведомства Максим Рымар.

По его словам, цифровой сервис позволяет отслеживать качество обедов в 1219 школах Подмосковья. Так, проверить в постоянном режиме можно будет соблюдение санитарных норм в школьных столовых, соответствие блюд утвержденному меню и ГОСТу. Помимо этого, желающие смогут отследить технологию приготовления блюд, качество продуктов и организацию завтраков. Вместе с тем с помощью «Проверок Подмосковья» можно будет проконтролировать содержание санузлов.

Уточняется, что за надлежащим состоянием всего вышеперечисленного несут ответственность сотрудники образовательного учреждения, а также лица, занимающиеся организацией питания. Ежедневно они по чек-листу фиксируют на фото пищеблок, накрытые столы, все виды блюд и обеденное меню.

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школьное питаниеприложениеМосковская область
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