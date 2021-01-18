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Ресторанный уровень: как перестраиваются школьные столовые в Москве
Ученица 10-го класса образовательного учреждения № 1558 Кристина Войтова покупает полезный овощной набор в буфете школьного ресторана «Испанский дворик». По мнению старшеклассницы, после ремонта в столовой стало не только вкусно, но и красиво / Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Ресторанный уровень: как перестраиваются школьные столовые в Москве

Марьяна Шевцова

Общество

В понедельник, 18 ноября, столичные учащиеся вернулись в школы после каникул. В некоторых учебных заведениях ребят ждал сюрприз — обычные столовые превратились в рестораны.

Столовая в школе № 1558 раньше была совершенно обычной — светлые стены, стандартная расстановка столов, привычное меню. Но пока дети были на каникулах, она кардинально преобразилась в рамках проекта «Мой школьный ресторан».

— В этой школе изучают испанский язык, поэтому и тематика оформления школьного ресторана была выбрана соответствующая, — рассказала председатель комиссии по контролю за организацией и качеством питания в образовательных организациях Москвы Наталья Анпеткова.

Идею нового дизайна предложили сами ученики. Ресторан «Испанский дворик» стал логичным продолжением школьного коридора, который больше похож на пешеходную зону со скамейками и деревьями.

Этот школьный ресторан, несмотря на морозную погоду, напоминает о лете. Главный цвет — кирпично-красный. Он присутствует на стенах, жалюзи, столиках и даже в буфетной зоне. Интерьер дополняют апельсиновые деревья.

После ремонта столовая изменилась не только внешне, но и внутренне.

— В меню по желанию ребят добавляются тематические блюда, например, в «Испанском дворике» можно отведать паэлью, — отметила Наталья Анпеткова. —Также появились несколько новых салатов. Для приготовления блюд используются только разрешенные для школьного питания ингредиенты.

Такого подарка после выхода с долгих каникул школьники точно не ожидали — это стало для них настоящим сюрпризом.

— Мне нравится, как изменилась столовая, — поделилась впечатлениями ученица 6-го класса Дарья Евдокимова. — Зона выдачи еды стала длиннее, что удобно, столы теперь стоят по отдельности, и мест стало больше, а дизайн очень красивый, теплый.

Преображением довольна и ученица 10-го класса Кристина Войтова. Девушке очень нравится еда, которой кормят в школьной столовой.

— Ем практически все, особенно люблю пельмени, — рассказала она. — Иногда покупаю что-то в буфете.

Кстати, в нем можно приобрести только продукцию, разрешенную для детского питания. По словам Натальи Анпетковой, за ее составом следят очень внимательно, и все, что попадает на прилавки, предварительно проходит серьезную проверку.

— Поэтому даже шоколадки в школьном буфете у нас полезные, конечно, в разумных количествах — подчеркнула она.

Обрадовались школьники и выходу с долгих каникул.

— Я очень соскучилась по одноклассникам и учителям, — добавила Кристина Войтова. — Первый день очень непривычно, но, думаю, мы все быстро адаптируемся.

Комментарии экспертов

Галина Юсупова, директор школы №1558:

— Конечно, всем хочется, чтобы обычный формат обучения продлился как можно дольше. Поэтому за требованиями санитарной безопасности мы следим очень пристально. Мы организовали несколько входов в школу, чтобы развести потоки. С этой же целью у разных классов — разное время начала первого урока, завтрака и обеда. На входе всем обязательно измеряется температура. Везде стоят дозаторы с антисептиками, лежат маски и перчатки — все сотрудники носят их в обязательно порядке. В кабинетах проводится ежедневная уборка, помещения проветриваются.

Алексей Мягков, руководитель ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения:

— Прежде чем заключить договор на поставку пищевой продукции, спецгруппа выезжает на предприятие и проводит мониторинг по соблюдению санитарных норм, условий производства и состава продукции. По итогам или компания попадает в перечень рекомендованных к закупкам, или нет. Также мы проводим внеплановые проверки как изготовителей, так и их базовых предприятий. При приемке товара сама школа тоже проверяет всю продукцию. И если что-то не так, то в этот же день производится замена.

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