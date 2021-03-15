Неизвестный вынес из магазина на западе Москвы 15 пачек масла

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Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Посетитель магазина на Боровском шоссе украл из торгового зала товары, стоимость которых превышает шесть тысяч рублей. Об этом в понедельник, 15 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Добычей магазинного воришки стал набор продуктов, в который вошли четыре упаковки соленой форели, семь упаковок колбасы, 15 пачек масла и бутылка вина. Также похититель прихватил с собой два кухонных ножа и нож для овощей.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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