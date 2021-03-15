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Неизвестный вынес из магазина на западе Москвы 15 пачек масла
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Неизвестный вынес из магазина на западе Москвы 15 пачек масла

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Посетитель магазина на Боровском шоссе украл из торгового зала товары, стоимость которых превышает шесть тысяч рублей. Об этом в понедельник, 15 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Добычей магазинного воришки стал набор продуктов, в который вошли четыре упаковки соленой форели, семь упаковок колбасы, 15 пачек масла и бутылка вина. Также похититель прихватил с собой два кухонных ножа и нож для овощей.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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