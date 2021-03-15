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«Боже, оденьтесь и уймитесь!»: подписчики раскритиковали Тарзана за откровенное фото
Фото: Youtube / Ксения Собчак

«Боже, оденьтесь и уймитесь!»: подписчики раскритиковали Тарзана за откровенное фото

Елизавета Борисова

Звезды

Российский танцор Сергей Глушко вновь удивил поклонников очередной провокационной публикацией в социальной сети Instagram. Муж певицы Наташи Королевой сделал фото рядом с портретом и в позе, имитирующей скульптуру Огюста Родена «Мыслитель». В подписи к посту он принялся рассуждать о красоте тела и искусстве.

— Сначала была красота тела, а потом уже родилось желание его нарисовать, — написал под откровенным фото танцор.

«Боже, оденьтесь и уймитесь!»: подписчики раскритиковали Тарзана за откровенное фотоФото: instagram/tarzan___official

Поклонники высказали разное мнение по поводу публикации. Некоторые похвалили Тарзана за прекрасную форму, другие сочли этот шаг слишком провокационным и раскритиковали звезду.

«Боже, оденьтесь и уймитесь!»; «Ничего особенного в вашем теле я не вижу. Даже, наоборот, как-то прикрыть хочется»; «Рисование — это талант, а тело может любой сделать при желании»; «Извините, но вы уже не в том возрасте, пора бы уже и угомониться», — написали фолловеры в комментариях под постом.

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