«Боже, оденьтесь и уймитесь!»: подписчики раскритиковали Тарзана за откровенное фото

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Российский танцор Сергей Глушко вновь удивил поклонников очередной провокационной публикацией в социальной сети Instagram. Муж певицы Наташи Королевой сделал фото рядом с портретом и в позе, имитирующей скульптуру Огюста Родена «Мыслитель». В подписи к посту он принялся рассуждать о красоте тела и искусстве.

— Сначала была красота тела, а потом уже родилось желание его нарисовать, — написал под откровенным фото танцор.

Фото: instagram/tarzan___official

Поклонники высказали разное мнение по поводу публикации. Некоторые похвалили Тарзана за прекрасную форму, другие сочли этот шаг слишком провокационным и раскритиковали звезду.

«Боже, оденьтесь и уймитесь!»; «Ничего особенного в вашем теле я не вижу. Даже, наоборот, как-то прикрыть хочется»; «Рисование — это талант, а тело может любой сделать при желании»; «Извините, но вы уже не в том возрасте, пора бы уже и угомониться», — написали фолловеры в комментариях под постом.

Читайте также: «Пугает и злит»: Айза задумалась о борьбе с пьянством за рулем