Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Пугает и злит»: Айза задумалась о борьбе с пьянством за рулем
Фото:instagram.com/aizalovesam

«Пугает и злит»: Айза задумалась о борьбе с пьянством за рулем

Татьяна Плотникова

Звезды

Певица и блогер Айза Анохина рассказала, что ее пугают и злят водители, которые садятся за руль автомобиля в состоянии опьянения.

В своем Instagram Айза поделилась размышлениями на данную тему. Звезда призналась, что задается вопросом о справедливости, когда в результате аварий из-за пьяных водителей «гибнут нормальные люди», тогда как виновники этих происшествий «даже царапин обычно не получают».

Айза выразила мнение, что штрафы и показательные суды не помогают в борьбе с пьянством за рулем, поскольку «каждый думает, что уж он-то проскочит». Блогер предложила подписчикам поделиться своими вариантами решения данной проблемы.

Многие подписчики Айзы предложили пойти по пути существенного ужесточения наказания за вождение в нетрезвом виде — кратного увеличения размеров штрафов либо пожизненное лишение водительских прав, в том числе без права их восстановления.

Ранее Айза показала кольцо, которое ей подарил возлюбленный, артист Олег Майами. Она рассказала, что они с музыкантом помолвлены.

Читайте также: «Здоровая сексуальность»: Айза поддержала Дзюбу после скандала с видео

алкогольпьянствоНетрезвый водитель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте