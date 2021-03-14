«Пугает и злит»: Айза задумалась о борьбе с пьянством за рулем

Фото:instagram.com/aizalovesam

Певица и блогер Айза Анохина рассказала, что ее пугают и злят водители, которые садятся за руль автомобиля в состоянии опьянения.

В своем Instagram Айза поделилась размышлениями на данную тему. Звезда призналась, что задается вопросом о справедливости, когда в результате аварий из-за пьяных водителей «гибнут нормальные люди», тогда как виновники этих происшествий «даже царапин обычно не получают».

Айза выразила мнение, что штрафы и показательные суды не помогают в борьбе с пьянством за рулем, поскольку «каждый думает, что уж он-то проскочит». Блогер предложила подписчикам поделиться своими вариантами решения данной проблемы.

Многие подписчики Айзы предложили пойти по пути существенного ужесточения наказания за вождение в нетрезвом виде — кратного увеличения размеров штрафов либо пожизненное лишение водительских прав, в том числе без права их восстановления.

Ранее Айза показала кольцо, которое ей подарил возлюбленный, артист Олег Майами. Она рассказала, что они с музыкантом помолвлены.

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