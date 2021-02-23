«Мечтала о трех каратах»: Айза показала помолвочное кольцо от Майами

Айза Анохина встречается с Олегом Майами больше года / Фото: instagram.com/aizalovesam

Певица и блогер Айза показала свое помолвочное кольцо, которое ей подарил возлюбленный, артист Олег Майами. Она рассказала, что они с музыкантом помолвлены.

— Я мечтала о трех каратах, и вот он мне подарил это колечко. Никогда не снимаю. Сейчас у меня мой Олежа — он такой, как я даже не мечтала. Он меня любит, он меня ценит, он мной восхищается. Это невероятное счастье, — призналась певица в выпуске YouTube-шоу «Почему я?» с певицей Валерией.

Она добавила, что несмотря на то, что певец моложе ее на шесть лет, его поведение по отношению к ней просто восхищает. Айза призналась, что не исключено, что скоро они с Майами поженятся. Но пока она считает, что они не готовы к такому серьезному шагу.

Напомним, Айза была замужем два раза. От рэпера Гуфа и серфера Дмитрия Анохина у нее есть по сыну — Сэм и Элвис. О своих отношениях Айза и Майами объявили летом 2020 года. Но певица призналась, что роман у них начался намного раньше. Тогда она была еще замужем.

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