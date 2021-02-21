«Второй день в слезах»: сына Айзы и Гуфа госпитализировали

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Сына певицы Айзы Анохиной и рэпера Гуфа экстренно госпитализировали. Об этом мать мальчика рассказала в своем микроблоге.

— Второй день лежу в слезах. А все потому что Сэма положили в больницу, а меня с высокой температурой к нему не пускают. С ним моя мама. Вчера скорая увезла Сэма с подозрением на аппендицит, но оказалось сильное отравление, — написала певица.

Она сопроводила пост видео, на котором два ее сына поют на заднем сиденье автомобиля.

Подписчики не остались в стороне и поддержали Айзу.

«Скорейшего выздоровления»; «Сэм, скорее поправляйся»; «Пусть как можно быстрее ваш сын вернется домой здоровым», — написали поклонники под постом в Instagram.

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