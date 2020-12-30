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«ДНК не нужен»: поклонники перепутали детское фото Гуфа со снимком его сына
Фото: @therealguf / Официальный аккаунт Гуфа в Instagram

«ДНК не нужен»: поклонники перепутали детское фото Гуфа со снимком его сына

Анастасия Волоснова

Звезды

Дизайнер и блогер Айза Долматова выложила в своем Instagram-аккаунте снимок бывшего супруга Алексея Долматова, более известного как Гуф. Подписчиков удивило сходство маленького рэпера с его сыном Сами.

Бизнесвумен сама отметила невероятное сходство сына с отцом. Под детской фотографией Гуфа она обратилась к бывшему мужу, призывая его посмотреть на интересное сравнение.

— О мой Бог! Это же Сэм! Па, я твою копию родила, — написала Айза под публикацией.

В комментарии к блогеру пришли шокированные звезды — точное «попадание» генов заметили телеведущая Ирена Понарошку и певица Рита Дакота.

Подписчики вместе с Айзой удивились такому сходству сына с отцом.

«Я думала, это и есть Сэм»; «Обалдеть! Как ксерокс!»; «Блин, красивый Леха, и Сэм такой же»; «Глаза другие, мамины, а так похож, да»; «Тут даже ДНК не нужен, вылитый папа», — написали поклонники в комментариях.

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Гуфдетифото
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