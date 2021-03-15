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Реставрацию усадьбы Нарышкиных берет под контроль Министерство культуры
Фото: Юлия Созонова

Реставрацию усадьбы Нарышкиных берет под контроль Министерство культуры

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Ворошиловский парк, 5 Карта всех событий

Министерство культуры Российской Федерации планирует помочь в сохранении усадьбы Нарышкиных, которая находится в полуразрушенном состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Усадьбу долгое время не реставрировали, несмотря на требование властей. Владельца особняка неоднократно штрафовали за невыполнение строительных работ. В декабре прошлого года собственнику предъявили иск, в котором присутствовало требование по выполнению реставрации до августа 2021 года. Однако в настоящее время усадьба стоит нетронутая в строительных лесах, уточнили в пресс-службе.

Внимание к проблеме привлек журналист Евгений Попов. Он встретился с активистами, побывал на территории усадьбы и рассказал о проблеме на встрече в Минкульте. Представители ведомства подтвердили, что готовы оказать помощь в решении проблемы.

— Такое отношение к нашей истории возмущает. Для офшорной компании усадьба — просто здание. Но для меня и для многих москвичей, жителей района — это возможность в буквальном смысле прикоснуться к нашему далекому прошлому. Отдать ее на откуп людям, которым нет дела до культуры, истории своей страны, непростительно. Поэтому я считаю, что усадьба должна быть изъята в пользу города, — отметил Евгений Попов.

Усадьба Нарышкиных имеет богатую историю. В разные годы в ней бывали Екатерина II, прусский король Фридрих Вильгельм III, император Александр II и другие исторические личности. В 1994 году усадьбу приватизировали, а в 2021-м там произошел пожар. Собственник планировал организовать в усадьбе развлекательное заведение или спортзал, против этого выступили местные жители.

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