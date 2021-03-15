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Сергей Собянин: 70 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации в Кузьминках
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин: 70 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации в Кузьминках

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Около 70 тысяч москвичей переедут в новые дома в Кузьминках в рамках программы реновации. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра нового дома, который передали под заселение по программе реновации на Волгоградском проспекте в Кузьминках.

По его словам, в Кузьминках идет самая масштабная программа переселения в новостройки, так как для переселения в районе готовят 290 домов. Глава города подчеркнул, что Кузьминки являются «столицей» программы реновации.

В районе переселение коснется 40 процентов жителей района, что составляет 70 тысяч жителей. Мэр добавил, что переселение в рамках программы реновации проходит в пределах одного района, чтобы не переводить своих детей в новые школы и детские сады.

Уточняется, что на стадии проектирования в районе находятся 19 домов, еще шесть уже были построены.

— В этом и еще одна сложность программы реновации, что нужно (новые дома — прим. «ВМ») построить на месте существующих пятиэтажек. Сначала один дом построили, снесли насколько пятиэтажек, переселили, на их месте построили дом следующий, — пояснил мэр.

Глава города напомнил, что для рассмотрения жалоб и предложений по реновации в Москве открыт специальный штаб, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Около 3,5 тысячи обращений по реновации рассмотрели в Москве с начала года

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