«Ничего не бойтесь»: священник объяснил, как не сорваться в Великий пост

Фото: instagram/pavelostrovski

Священник Павел Островский объяснил, как правильно провести Великий пост и не сорваться в этот период. Он предложил сделать себе не один длинный Великий пост, а много маленьких великопостных дней. Во время поста стоит попросить у Бога сил, чтобы в радости и любви к людям прожить этот день

— Будут силы – в храм зайдите, чтобы на богослужении помолиться. Каждому свое – по силам. Вечерком посидите около икон в тишине, успокойтесь, подумайте о прошедшем дне – поблагодарите за радости, вздохните Богу о трудностях и ложитесь спать. Утром второго постного дня начинайте так, будто и не было вчерашнего дня, — написал священник на своей странице в Instagram.

Островский отметил, что важно обращаться к Богу за помощью в трудные периоды, а если человек оскоромился, но унывать и отчаиваться не стоит.

— Все будет хорошо! До вас на этом пути упали абсолютно все христиане без исключения. С нами Бог! Ничего не бойтесь! — подытожил священник.

В комментариях к сообщению подписчики поблагодарили Островского за душевные слова и напутствие перед самым длинным постом в году.

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