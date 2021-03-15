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Бывший муж Татьяны Арнтгольц прокомментировал ее фото
Фото: instagram.com/ivantsarevitch1

Бывший муж Татьяны Арнтгольц прокомментировал ее фото

Елизавета Борисова

Звезды

Актриса Татьяна Арнтгольц опубликовала архивное фото с Александром Лойе на своей страничке в социальной сети Instagram, на что сразу отреагировал ее бывший муж Иван Жидков.

— Танюля — звезда, — прокомментировал актер фото бывшей жены.

Однако актриса на данный комментарий ничего не ответила.

Напомним, брак актеров продлился шесть лет. У пары есть дочь Мария. В 2013 году они подали на развод, после чего оба смогли построить личную жизнь. Однако союз Ивана Жидкова и Лилии Соловьевой стал недолговечным, а вот Татьяна Арнтгольц вышла замуж за Марка Богатырева в прошлом году. В настоящее время пара ждет рождения ребенка.

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социальные сетибывший мужТатьяна Арнтгольц
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