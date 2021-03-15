Москвич регулярно избивал свою дочь и кормил протухшей едой

Фото: instagram/gozins

Двенадцатилетняя школьница регулярно терпела побои и унижения со стороны своего отца. Информацию об этом распространила в соцсетях старшая сестра девочки. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Жительница Краснодара поделилась в социальной сети шокирующими подробностями из жизни своей младшей сестры Регины (имя изменено — Прим.ред.), которая проживает с отцом в Москве. По словам девушки, после смерти их мамы в 2017 году мужчина резко изменил свое отношение к ней и младшей дочери. Девушка сумела вырваться из дома и переехать к бабушке, а вот Регине повезло меньше. Правоохранительные органы оставили ее с отцом. По словам девушки, Регина время от времени звонит ей и рассказывает об ужасах, которые ей приходится переживать.

— Мужчина злоупотребляет алкоголем и курит прямо в квартире. Он жестоко избивает школьницу, а также вынуждает ее есть протухшую еду. Временами запрещает ей ходить в туалет. К тому же он запрещает девочке пользоваться мобильным телефоном и общаться с родственниками, — пишет старшая сестра в своем Instagam-аккаунте.

Кроме этого, отец приглашает девочку «пообниматься» с ним под одеялом. В качестве иллюстрации своих слов старшая сестра опубликовала фотографии своей сестры с огромными синяками на лице.

На публикацию девушки, которая попросила максимальной огласки этой ситуации, в сети Instagam обратила внимание уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

В своем Instagam-аккаунте, она сообщила, что по факту жестокого обращения мужчины с 12-летней дочерью проводит проверку Следственный комитет. Позже омбудсмен уточнила, что в деле появляются новые подробности. По ее словам, к решению этой ситуации подключены все уполномоченные структуры.

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