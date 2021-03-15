Стало известно о состоянии подростков, отравившихся на турбазе в Подмосковье
Семь подростков, отравившихся на турбазе в Подмосковье, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава региона.
Всего на турбазе отравились девять несовершеннолетних. Их возраст составляет от 14 до 16 лет. Инцидент произошел на спортивной турбазе в подмосковном поселке Кратово Раменского городского округа.
— Со спортивной базы в Раменском в медицинские организации Московской области было госпитализировано девять подростков: семь находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные двое — в удовлетворительном, — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что врачи оказывают подросткам всю необходимую медпомощь, сообщает РИА Новости.
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