Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно о состоянии подростков, отравившихся на турбазе в Подмосковье
Фото: Скриншот видео на youtube-канале «Скорая помощь»

Стало известно о состоянии подростков, отравившихся на турбазе в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Семь подростков, отравившихся на турбазе в Подмосковье, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Всего на турбазе отравились девять несовершеннолетних. Их возраст составляет от 14 до 16 лет. Инцидент произошел на спортивной турбазе в подмосковном поселке Кратово Раменского городского округа.

— Со спортивной базы в Раменском в медицинские организации Московской области было госпитализировано девять подростков: семь находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные двое — в удовлетворительном, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что врачи оказывают подросткам всю необходимую медпомощь, сообщает РИА Новости.

Читайте также: СК устанавливает обстоятельства смерти девочки со следами укусов на западе Москвы

Подмосковьеотравлениедети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте