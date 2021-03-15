Максим Фадеев опубликовал трогательное фото с женой

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев опубликовал теплую фотографию, на которой его нежно обнимает супруга Наталья. В честь семейного праздника, 30-летия совместной жизни, музыкант поделился радостным событием на своей страничке в социальной сети Instagram.

Подписчики сразу отреагировали на пост и поздравили супругов. Добрые слова Максиму и Наталье посвятили генеральный директор российского национального музыкального телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров, а также журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«Поздравляю от всей души! Счастья на долгие годы!»; «Душевное и счастливое фото, всех благ вам, храните свои чувства и берегите друг друга»; «Совет да любовь», — поздравили пару фолловеры в комментариях под постом.

Напомним, судьба супругов не была легкой. Познакомилась пара, когда продюсер продвигал по карьерной лестнице певицу Линду. В 1997 году жена родила Максиму единственного сына Савву. Первенец четы (девочка), как рассказывал сам Фадеев, умер по вине врачебной ошибки.

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