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«Маленькое чудо»: Петросян показал подросшего сына в его первый день рождения
Евгений Петросян умилил фанатов снимком с сыном / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

«Маленькое чудо»: Петросян показал подросшего сына в его первый день рождения

Юлия Курганова

Звезды

Артист эстрады, юморист Евгений Петросян опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram снимок с сыном в его первый день рождения. На фотографии счастливый отец держит годовалого именинника на руках.

Трогательный кадр артист подписывать не стал, оставив только два символа в виде звезд.

В комментариях к фото поклонники Петросяна тепло поздравили его и мальчика.

«С днем рождения, маленькое чудо! Всего самого светлого и доброго»; «Петросянов должно быть много! С днем рождения Вагана и Татьяну!»; «Очень милое и красивое фото! Дай бог вам всем здоровья крепкого и всего самого наилучшего!» — написали фолловеры.

Напомним, что пару лет назад 75-летний Петросян круто изменил свою жизнь. Он ушел от супруги Елены Степаненко, в браке с которой прожил более 30 лет, и женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В сентябре 2020 года артист сообщил радостную новость: 31-летняя супруга родила ему сына. Малыша назвали Ваганом в честь отца юмориста.

Читайте также: «Это хамство»: Татьяна Брухунова возмутилась сравнением с Еленой Степаненко

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