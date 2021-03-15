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Тимати рассказал об отношениях с Решетовой после расставания
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Тимати рассказал об отношениях с Решетовой после расставания

Ксения Монахова

Звезды

Российский рэпер Тимати рассказал о том, какие отношения на сегодняшний день связывают его с бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой.

После того как музыкант в рамках шоу «Холостяк» встретил всех потенциальных невест, он захотел с ними пообщаться. Претенденток на любовь звезды волновала история Тимати и модели Решетовой. Ему пришлось рассказать, в каких отношениях он сейчас находится с бывшей девушкой.

— У нас очень тесные дружеские отношения. Это неразрывная связь, пожизненная, так как у нас есть общий ребенок. Ответственность за детей — это на всю жизнь, серьезная история, — рассказал Тимати.

Напомним, музыкант и модель разорвали отношения еще в конце 2020 года. Однако до сих пор ходят слухи о незаконченных отношениях между экс-возлюбленными. Так, сразу после съемок шоу Тимати отправился к Решетовой в Дубай. Там модель отдыхала с сыном Ратмиром.

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