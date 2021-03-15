Адвокат объяснила, к чему может привести неоплата штрафов

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Одним из видов административного наказания, применяемого за совершение правонарушений, является штраф. Данный вид наказания – мера ответственности за совершенное противодеяние, установленная государством. Подробно об этом адвокат Юлия Кузнецова рассказала ФАН.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, виновному предоставляются десять дней на обжалование постановления. По истечении данного срока у него еще есть 60 дней на оплату назначенного штрафа. Всего у него 70 календарных дней. Срок рассчитывается со следующего дня с момента получения постановления.

Если имеются уважительные причины, которые затрудняют оплату, суд по заявлению должника может предоставить рассрочку или отсрочку уплаты. При этом, если человек все равно не оплатил штраф, то его ждет ряд неприятных последствий.

В первую очередь, его могут привлечь к административной ответственности по статье за неуплату штрафа в установленный законом срок. Когда будет составлен протокол об административном правонарушении за уклонение от уплаты штрафа, материал будет предоставлен в мировой суд. По результатам рассмотрения должника могут наказать: административным штрафом в двукратном размере от суммы неуплаченного ранее взыскания, но не менее одной тысячи рублей; арестом на срок до 15 суток; назначением обязательных работ на срок до 50 часов. При этом наказанный не освобождается от уплаты первоначально назначенного штрафа.

Вместе с тем, постановление об административном правонарушении о назначении штрафа могут передать в службу судебных приставов. В таком случае, возбуждается исполнительное производство. Тогда должнику предоставляется пять календарных дней для добровольного исполнения обязательств. Если в установленный срок этого не произошло, судебный пристав вправе применить меры принудительного характера по своему усмотрению в целях получения с должника денег для уплаты штрафа.

Среди данных мер, юрист обозначила обращения взысканий: на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги; на периодические выплаты, получаемые должником (зарплату, пенсии, пособии и так далее); на имущественные права должника, в том числе на право получения платежей по исполнительному производству, в котором он выступает в качестве взыскателя, на право получения платежей по найму, аренде. Сюда же относится арест на имущество должника.

— Вместе с тем, судебный пристав имеет право в случае неисполнения должником решения об уплате штрафа в пятидневный срок принять решение о взыскании с должника исполнительского сбора в размере семи процентов от суммы штрафа. Но не менее одной тысячи рублей, который подлежит зачислению в федеральный бюджет, — пояснила Юлия Кузнецова.

При этом она подчеркнула, что приостановить водительское удостоверение судебный пристав может только в случае, если административный штраф, подлежащий оплате, был назначен за нарушения правил пользования специальным правом.

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