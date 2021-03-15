Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Подмосковье получат более 110 тысяч семей

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Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет на территории Московской области получат 112 тысяч семей. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Данную тему глава области обсудил во время совещания с региональным правительством в понедельник, 15 марта.

— Это важный вопрос. Необходимо следовать поручению президента России Владимира Путина по теме выплат на детей от трех до семи лет. В Подмосковье подобная денежная компенсация касается 112 тысяч семей, — сообщил Андрей Воробьев.

По его словам, родители должны иметь возможность получить данные деньги максимально прозрачно, просто и без лишних справок. Он подчеркнул важность того, что каждая семья должна понимать, на какие выплаты на может рассчитывать.

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