Пособия на детей и индексация пенсий: какие выплаты обновят в России с 1 апреля

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Одним из приоритетных направлений деятельности правительства России является повышение социальной защищенности граждан. Например, на это направлены новые правила выплат на детей от трех до семи лет. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Помимо этого, Минтруд РФ заявил об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2021 года.

Выплаты на детей

Согласно указу президента РФ, дополнительные ежемесячные выплаты на дошкольников поставят в зависимость от регионального прожиточного минимума ребенка. Как сообщает ФАН, размер этой компенсации составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка для конкретного региона.

Например, если среднедушевой доход семьи находится ниже установленного минимума, то пособие будет равно 100 процентам прожиточного минимума ребенка — в среднем по стране это почти 11 тысяч рублей. Когда же среднедушевой доход семьи находится на минимальном уровне и не превышает его, то пособие на дошкольника составит до 75 процентов. В тех случаях, когда доход выше, выплаты будут равны 50 процентам от регионального прожиточного минимума ребенка.

Данные пособия на детей от трех до семи лет были введены с 1 января 2020 года в качестве поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса. В среднем по Российской Федерации эта доплата на дошколят составила 5,5 тысячи рублей.

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Уточняется, что фактически выплаты начали предоставлять гражданам с июня 2020 года, в том числе за пропущенные месяцы. Тогда родители дополнительно получили около 30 тысяч рублей. Кроме того, на каждого ребенка от трех до 16 лет выплатили по десять тысяч рублей. Это сделали как в июне, так и в июле на всех детей до 16 лет.

Тем временем важность данной меры подчеркнула депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб. Как сообщает Nation News, она напомнила, что во время пандемии COVID-19 Владимир Путин утвердил пособия для детей, которые стали постоянными.

— Тогда мы поняли, что этой помощи не всегда бывает достаточно. Теперь она будет оказываться адресно, а также будет меняться размер выплат, — пояснила парламентарий.

Чтобы оформить данное пособие, нужно обратиться в органы социальной защиты или многофункциональный центр. С 1 марта 2021 года было отменено автоматическое продление выплат.

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Индексация социальных пенсий

Плановая индексация соцпенсий пройдет с 1 апреля. Она будет повышена на 3,4 процента. Эта цифра выше, чем планировалось ранее. Таким образом, после апрельской индексации размер социальных выплат пенсионерам составит 10 183 рубля.

Данные выплаты получают граждане, у которых недостаточно стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии. Такие пенсии назначают социально незащищенным гражданам, например, детям-сиротам, некоторым категориям инвалидов и не только.

В марте уже были проиндексированы выплаты тем, кто получает федеральные доплаты: Героям СССР и России, ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ликвидаторам чернобыльской аварии и другим. Вместе с тем обсуждается вопрос о возвращении индексации пенсий работающим представителям «серебряного» возраста.

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