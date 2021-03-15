Адвокат сообщил о неувязках в законопроекте о суррогатном материнстве

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Число случаев возбуждения уголовных дел в отношении людей, которые оказывают юридическое и медицинское сопровождение суррогатного материнства, возрастает в России. Бывают ситуации, когда ответчиками выступают сами суррогатные матери. Чаще всего им вменяют «торговлю людьми», потому что женщины, родившие ребенка с использованием чужого генетического материала, фактически передавали новорожденного за деньги хозяевам этого генетического материала.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал НСН о том, что в этих историях есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание.

— Например, в некоторых случаях при возникновении вопроса о торговле детьми, оказывается, что отцы и матери — иностранцы, биологический материал, соответственно, тоже иностранный. О каких россиянах идет речь? Поэтому сейчас ведутся переговоры и разрабатывается соответствующий законопроект. Так как в том виде, в котором он есть, документ не может быть зарегистрирован, — объяснил адвокат.

В Госдуме РФ давно ведутся разговоры о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан. Это связано с тем, что в данном случае, согласно документам, ребенок фактически становится «товаром на продажу».

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