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Врач объяснил, чем опасны гаджеты для здоровья человека
Фото: Pexels

Врач объяснил, чем опасны гаджеты для здоровья человека

Елена Фролова

Здоровье

Большинство людей использует гаджеты на постоянной основе. Во многом этому способствовала пандемия коронавируса, а также связанная с ней самоизоляция. Ведь именно в это время общение в виртуальном пространстве возросло. О том, как правильно использовать планшеты, смартфоны и другие технологические средства не во вред своему здоровью, главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский рассказал телеканалу «Мир 24».

— Чрезмерное увлечение гаджетами опасно, как для физического, так и для психического здоровья. На нервной системе это отражается очень заметно: снижается концентрация внимания, появляются нервозность, раздражительность из-за того, что происходит постоянное воздействие на определенные мозговые центры, — объяснил Олег Серебрянский

По его словам, в некоторых случаях это может способствовать появлению депрессии, ухудшению общего эмоционального состояния, снижению способности адекватного реагирования на внешние раздражители. При этом он добавил, что из-за самоизоляции многие стали использовать гаджеты практически постоянно, находясь в одной и той же позе. Это может привести к возникновению проблем с позвоночником и суставами. Особенно такое поведение опасно для детей, у которых только формируется скелет.

— Остеохондроз, сколиоз и другие сходные неприятные заболевания — лишь вершина айсберга. Нельзя сказать однозначно, что если вы сидите и смотрите в смартфон, например, три часа в день, то через полгода у вас начнутся проблемы с суставами. Четкой закономерности пока не выявлено, к тому же, не стоит списывать со счетов индивидуальные особенности организма, тем не менее общие рекомендации в этом отношении существуют: раз в полчаса надо вставать и если не делать разминку, то хотя бы просто пройтись по комнате, поменять позу, — пояснил врач.

Он также считает, чем чаще человек будет отвлекаться от гаджета, тем лучше для его здоровья. В ином случае, желательно делать перерывы раз в 30-40 минут. Помимо этого, длительное времяпровождение перед экраном смартфона, планшета и подобного, может привести к ухудшению слуха и зрения.

Источник: «Мир 24»

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